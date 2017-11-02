Adıyaman'da uyuşturucu kullanan 9 kişiye gözaltı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN\'da, uyuşturucu kullandıkları belirlenen 9 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında çeşitli bölgelerdeki mesire alanlarında denetim yapıldı. Denetim sırasında uyuşturucu kullandığı belirlenen B.G.,T.D., D.G., M.D., İ.B., U.C., T.Ş., A.T. ve A.K. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde yapılan aramada ise 60 gram esrar ele geçirildi. 9 şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü.

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