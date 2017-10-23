T24 LogoT24 Logo
Gündem

Adıyaman'da uyuşturucu kullanan 10 kişiye gözaltı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN'da, uyuşturucu kullandıkları belirlenen 10 şüpheli  jandarma tarafından gözaltına alındı

23 Ekim 2017 18:16

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN\'da, uyuşturucu kullandıkları belirlenen 10 şüpheli  jandarma tarafından gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında çeşitli bölgelerdeki mesire alanlarında denetim yapıldı. Jandarmanın denetimi sırasında uyuşturucu kullandığı belirlenen 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde yapılan aramada ise 50 gram esrar ele geçirildi. 10 şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mahir ALANADIYAMAN DHAADIYAMANJandarma KomutanlığıJandarmanınGözaltına

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24