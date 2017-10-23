Adıyaman'da uyuşturucu kullanan 10 kişiye gözaltı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN\'da, uyuşturucu kullandıkları belirlenen 10 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında çeşitli bölgelerdeki mesire alanlarında denetim yapıldı. Jandarmanın denetimi sırasında uyuşturucu kullandığı belirlenen 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde yapılan aramada ise 50 gram esrar ele geçirildi. 10 şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü.