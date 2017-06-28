Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü, 13 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, sollama yaparken karşıdan gelen hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü Yakup Gülbeyaz öldü. Meydana gelen trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

Birgün'de yer alan habere göre, kaza, gece saatlerinde Gölbaşı-Pazarcık karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Pazarcık yönüne ilerleyen Yakup Gülbeyaz yönetimindeki 38 AU 090 plakalı otomobil, önündeki aracı sollamaya çalışırken karşı yönden gelen Mehmet Kara idaresindeki 33 E 7471 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

1 ölü, 13 yaralı

Kazada otomobil sürücüsü Yakup Gülbeyaz olay yerinde hayatını kaybetti, diğer sürücü Mehmet Kara ile araçlarda bulunan Ramazan Sarı, Elif Kara, Ceyli Su Kara, Leyla Sarı, Oruç Sarı, Yakup Şokküçük, Mikail Sarı, Gülheyer Gülbeyaz, Ömer Gülbeyaz, Arzu Gülbeyaz, Neslihan Gülbeyaz ve Zeynep Gülbeyaz yaralandı.

Yaralılar, kazayı görenlerin çağırdığı sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Yakup Gülbeyaz'ın cesedi ise, otopsi yapılmak üzere Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna konuldu.

