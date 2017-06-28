T24 LogoT24 Logo
Gündem

Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü, 13 yaralı

Yaralılar, Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı

28 Haziran 2017 13:14

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, sollama yaparken karşıdan gelen hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü Yakup Gülbeyaz öldü. Meydana gelen trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

Birgün'de yer alan habere göre, kaza, gece saatlerinde Gölbaşı-Pazarcık karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Pazarcık yönüne ilerleyen Yakup Gülbeyaz yönetimindeki 38 AU 090 plakalı otomobil, önündeki aracı sollamaya çalışırken karşı yönden gelen Mehmet Kara idaresindeki 33 E 7471 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

1 ölü, 13 yaralı

Kazada otomobil sürücüsü Yakup Gülbeyaz olay yerinde hayatını kaybetti, diğer sürücü Mehmet Kara ile araçlarda bulunan Ramazan Sarı, Elif Kara, Ceyli Su Kara, Leyla Sarı, Oruç Sarı, Yakup Şokküçük, Mikail Sarı, Gülheyer Gülbeyaz, Ömer Gülbeyaz, Arzu Gülbeyaz, Neslihan Gülbeyaz ve Zeynep Gülbeyaz yaralandı.

Yaralılar, kazayı görenlerin çağırdığı sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Yakup Gülbeyaz'ın cesedi ise, otopsi yapılmak üzere Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna konuldu.
 

ETİKETLER

trafik kazasıAdıyaman

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24