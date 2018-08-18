Adıyaman'da trafik kazaları güvenlik kameralarında

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da, aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlali sonucu meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü, olaylara engel olmak ve erken müdahale etmek amacıyla Altınşehir, karayolları ve sanayi kavşakları ile polisevi önüne KGYS kameraları yerleştirdi. Kentte meydana gelen yaralamalı ve hasarlı trafik kazaları, KGYS kameralarına yansıdı. Kazaların genellikle dikkatsizlik, hız ve kural ihlali nedeniyle meydana geldiği görüldü.

Yetkililer, Kurban Bayramı öncesi tatile çıkacak sürücüleri kurallara uyarak trafik kazaların önüne geçilebileceğini belirterek uyardı.

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