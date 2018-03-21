Adıyaman'da terör propagandasına 2 tutuklama

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapıp, halkı eylem ve provokasyona davet ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 2\'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası ve Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin yapmış olduğu \'Zeytin Dalı Harekatı\'nı eleştiren ve hakaret içeren paylaşım yaptıkları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2\'si tutuklanırken, 3\'ü ise serbest bırakıldı.



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