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Adıyaman'da, terör örgütü üyeliğinden aranan şüpheli yakalandı

ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN'da, jandarma ekiplerinin yol kontrolünde 'terör örgütü PKK üyeliği' suçundan aranan bir kişi yakalandı

23 Kasım 2018 16:26

ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN\'da, jandarma ekiplerinin yol kontrolünde \'terör örgütü PKK üyeliği\' suçundan aranan bir kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent girişinde yaptığı rutin yol kontrolünde şüpheli araçları durdurarak arayıp, içinde bulunanları kimlik kontrolünden geçirdi. Ekiplerin durdurduğu bir araçta bulunan A.Ö.\'nün yapılan kimlik kontrolünde; \'terör örgütü üyesi\' olma suçundan arandığı ve hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine gözaltına alınan A.Ö., sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

 

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