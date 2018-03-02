T24 LogoT24 Logo
Gündem

Adıyaman'da terör operasyonunda 2 Suriyeli tutuklandı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN'da, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla terör örgütü PKK/KCK propagandası yapıp, halkı eylem ve provokasyona çağırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

02 Mart 2018 21:30

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN\'da, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla terör örgütü PKK/KCK propagandası yapıp, halkı eylem ve provokasyona çağırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası ve Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin terör örgütlerine yönelik düzenlediği \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nı eleştiren ve hakaret içeren paylaşım yaptıkları gerekçesiyle Suriye uyruklu  A.C. ile Ö.M.\'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan A.C. ile Ö.M.\'nin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman da ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mahir ALANADIYAMAN DHAADIYAMANPKKKCKSuriyeEmniyet Müdürlüğü Terörle MücadeleMüdürlüğüTürk Silahlı KuvvetleriDalı HarekâtıGözaltınaEmniyettekiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24