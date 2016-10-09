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Adıyaman'da tekstil fabrikasında yangın

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesinde bir tekstil fabrikasında yakın çıktı

09 Ekim 2016 01:03

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi girişinde bulunan bir tekstil fabrikasının hallaç döner filtrelerinin bulunduğu kısımda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanların yükselmesiyle fark edilen yangına önce fabrika işçileri müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, fabrika yetkilileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, yangının fabrikanın diğer bölümlerine sıçramasını engelledi. Yangının büyümeden söndürülmesi işçiler ve fabrika sahiplerine rahat bir nefes aldırdı. 

Yangında maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

 

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