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Adıyaman'da tefeci operasyonunda 1 tutuklama

Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)- ADIYAMAN'da, tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı

24 Ocak 2018 20:21

Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)- ADIYAMAN\'da, tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1\'i sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından tefecilere yönelik 9 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Adreslerde yapılan aramada çok sayıda çek, senet, tapu, tüfek ve doküman ele geçirilirken; R.B., M.T., M.L., M.A., S.A., H.K., H.D., V.K., ve Ö.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ö.K. tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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