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Adıyaman'da sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla terör örgütü propagandası yapıp, halkı eylem ve provokasyona davet ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı

31 Ocak 2018 22:00

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla terör örgütü propagandası yapıp, halkı eylem ve provokasyona davet ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası ve Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin yapmış olduğu \'Zeytin Dalı Harekatı\'nı eleştiren ve hakaret içeren paylaşım yaptıkları belirlenen R.O. ve S.C.\'yi, gözaltına aldı. Gözaltına alınan R.O. ve S.C.\'nin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman da ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.O. tutuklanırken, S.C. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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