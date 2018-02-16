Adıyaman'da sosyal medyada terör propagandasına 5 gözaltı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla terör örgütü propagandası yapıp, halkı eylem ve provokasyona davet ettiği iddia edilen 5 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ile Terörle Mücadele Şube ekipleri, sosyal medya hesabından terör örgütü propagandası yapıp, halkın eylem ve provokasyona davet ettiğini iddia edilen 5 şüpheliyi belirledi. Polis tarafından düzenlenen operasyonda F.U., İ. T., U.Ç., İ. F. ve B.G. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ile ruhsatsız 1 tüfek ele geçirildi. Şüpheli 5 kişi, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



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