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Spor

Adıyaman'da 'Skeet Kupası' yarışması

Adıyaman'da, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Skeet Bölgesel Cumhuriyet Kupası' yarışması başladı

14 Ekim 2017 18:14

Adıyaman\'da, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanlığı tarafından düzenlenen \'Skeet Bölgesel Cumhuriyet Kupası\' yarışması başladı.
Sitilce Trap - Skeet Atış Poligonunda gerçekleştirilen \'Skeet Bölgesel Cumhuriyet Kupası\' yarışmasına Adıyaman, Malatya ve Kahramanmaraş\'tan 50 sporcu katıldı.
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman, Konya ve Bursa\'da da benzer şampiyonanın yapıldığını belirterek, \"Şu an 3 ayrı ildeyiz. Bu bölgedeki sporcularımızı bu illere davet ederek tanışma ortamı sağladık. Gençlerin bu işe önem vermesi, yükselmesi, iyi yerlere gelmesi bizi ümitlendiriyor önümüzdeki yıllar daha ümitliyiz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Sitilce Trap - Skeet Atış Poligonu
- Yarışmaya katılanlar atış yapması
- Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman\'ın açıklamaları.
- Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Fikret Keleş\'in açıklamaları
- Genel ve detay görüntüler 

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN-DHA)
 

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