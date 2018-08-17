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Adıyaman'da sahte sağlık raporuna 2 tutuklama

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da sahte heyet raporu düzenlendiği iddia edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı

17 Ağustos 2018 15:51

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da sahte heyet raporu düzenlendiği iddia edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 2\'si tutuklandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından geçen salı günü Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde heyet raporu almak isteyen sağlam kişilere para karşılığı sahte rapor düzenlediği belirlenen 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2\'si tutuklanarak cezaevine konulurken, 4\'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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