T24 LogoT24 Logo
Gündem

Adıyaman'da sahte içkiye 1 gözaltı

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde polis tarafından, sahte içki üretimi yapılan 2 adrese operasyon düzenlendi

18 Aralık 2018 20:12

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN\'ın Gölbaşı ilçesinde polis tarafından, sahte içki üretimi yapılan 2 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda sahte içki ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde sahte içki üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen 2 adrese operasyon düzenleyen ekipler, satışa hazır 94 şişe içinde farklı türlerde sahte içki ile 40 litre şişelenmemiş sahte içki ve değişik markalarda 150 karton bandrolsüz makaron ele geçirildi. Operasyonda sahte içkileri yılbaşında piyasaya sürmek için hazırlık yaptığı belirlenen S.E. gözaltına alındı. Polis sahte içkilere el koyarken, gözaltına alınan S.E., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ahmet KORKMAZGÖLBAŞI Adıyaman DHA ADIYAMAN GölbaşıOperasyonda çok sayıdaKaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleMüdürlüğü ile GölbaşıEmniyet MüdürlüğüBelirlenenOperasyondaFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24