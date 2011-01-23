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ADIYAMAN'DA RÜŞVET OPERASYONU  ADIYAMAN (A.A)

23 Ocak 2011 20:30

-ADIYAMAN'DA RÜŞVET OPERASYONU  ADIYAMAN (A.A) - 23.01.2011 - Adıyaman'da tapu sicil müdürü ve 2 yardımcısının da aralarında bulunduğu 9 kişi ''rüşvet'' iddiasıyla gözaltına alındı. Alınan aldığı bilgiye göre, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığına gelen ihbar üzerine düzenlediği  operasyonda 9 kişiyi gözaltına aldı. Adıyaman Tapu Sicil Müdürü M.K. ile 2 yardımcısı ve 3 çalışanının da aralarında bulunduğu 9 kişinin ''rüşvet'' iddiası üzerine gözaltına alındığı bildirildi. Zanlıların ev ve iş yerlerinde çok sayıda evraka el konulduğu, sorgularının sürdürüldüğü bildirildi.

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