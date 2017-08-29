Adıyaman'da PKK operasyonu

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN\'da, bombalı eylem yapacakları belirtilen terör örgütü PKK üyelerinin gizlendiği 6 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda evlerde konaklayan ancak bulunamayan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı ile Kurban Bayramı\'nda halkın yoğun bulunduğu alışveriş, eğlence ve miting alanlarına sızarak \'canlı bomba\' ya da araçlı saldırı yapılacağı yönünde istihbari bilgi alan polis, Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla harekete geçti. Ekipler, özel harekat polisleri eşliğinde belirlenen 6 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Girilen adreslerde arama yapan polis, kimseye ulaşamadı. Evlerde kalan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.



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