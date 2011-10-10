Adıyaman'da petrol sevinci

T24 - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Adıyaman Bölge Müdürlüğü tarafından petrol arama çalışmaları kapsamında, Doğu Şambayat-1 Lokasyonu artezyen kuyusunda bin 420 metre derinlikte petrol bulundu.





Adıyaman Valisi Ramazan Sodan, "Yeni açılan bin 420 metre derinlikten sondaj kuyusundan, günde 400 varil ham petrol çıkacak" dedi.



Ham petrolün çıktığı Doğu Şambayat-1 artezyen kuyusunda, TPAO Bölge Müdürü Halil Murat Demir ve diğer yetkililerle birlikte incelemelerde bulunan Adıyaman Valisi Sodan, Doğu Şambayat-1 Lokasyonu artezyen kuyusu sondaj çalışmalarına TPAO’nun yaklaşık 1 ay önce başlandığını belirterek, sondaj derinliği bin 420 metre olan bu kuyuda günlük petrol üretim kapasitesinin 400 varil olduğunu belirtti.



Sondaj kuyusunun artezyen üretim yaptığını ve çıkarılan petrolün kalitesinin orta kalite olduğunu ifade eden Sodan, şunları kaydetti: "TPAO Bölge Müdürlüğünce Adıyaman’da petrol arama çalışmaları devam etmektedir. Çıkarılan ham petrol hem ülkemiz hem de ilimiz açısından çok sevindiricidir. Önümüzdeki dönemde daha iyi yapılacak sondajlarla daha da güzel neticeceler alacağımıza inanıyorum. Büyük bir özveri gösteren TPAO Bölge Müdürlüğü çalışanlarına da teşekkür ediyorum. Adıyaman TPAO Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen petrol arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yapılan çalışmalarla daha güzel sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum. Çıkarılan ham petrolün başta Adıyaman olmak üzere ülkemiz ekonomisine hayırlı olmasını diliyorum."





