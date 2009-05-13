Adıyaman'da petrol müjdesi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Adıyaman Bölge Müdürlüğüne bağlı sondaj sahalarından Doğubaşpınar-1 kuyusunda petrol bulundu.



TPAO Adıyaman'da petrol aramalarına devam ediyor. TPAO Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin Adıyaman-Gaziantep-Araban mevkiinde yaklaşık 3 ay önce sondajı vurulan Doğubaşpınar-1 kuyusunda üretim testlerine başladığı bildirildi.



TPAO Bölge Müdürü Besim Şişman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adıyaman'da her açtıkları kuyuda petrol bulduklarını belirterek, şunları söyledi:



"Hem bizi, hem ilimizi, hem de ülkemizi sevindirecek bu haberler önümüzdeki günlerde sondaj çalışmaları devam eden kuyulardan çıkacak petrolle yine bizleri mutlu edecek haberlere dönüşecek. Açılan her kuyuyla Adıyaman petrol konusundaki önemini giderek arttırmaya devam ediyor. Halen Türkiye'nin en iyi petrol üreten sahalarına sahip olan bu kentte petrol arama çalışmalarımız artarak devam edecek"



Şişman, Gaziantep Araban ilçesine 15 kilometre mesafedeki kuyudan günlük 300 varil petrol üretildiğini, gravitesinin ise 23,5 olduğunu kaydetti.



Besim Şişman, ayrıca Şambayat'ta açılan kuyuların sayısının da 6'ya ulaştığını, Doğubaşpınar kuyu sayılarının önümüzdeki günlerde artacağına ilişkin beklentisini de dile getirdi.

