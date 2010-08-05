-ADIYAMAN'DA PANKARTA 5 TUTUKLAMA ADIYAMAN (A.A) - 05.08.2010 - Adıyaman'da, terör örgütü PKK üyesinin cenazesini taşıyan belediye cenaze aracına terör örgütü pankartı astıkları ve yasa dışı slogan attıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çıkan çatışmada ölen bir teröristin Adıyaman'a getirilen cenazesinin konulduğu Adıyaman Belediyesine ait cenaze aracına terör örgütü pankartı asılması ve slogan atılmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan İ.L, E.A, N.Y, E.Y, A.A ve H.A. işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme, İ.L, E.A, N.Y, A.A ve H.A'nın tutuklanmasına karar verdi. E.Y, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, 21 Haziran'da güvenlik güçleriyle terör örgütü üyeleri arasında çıkan çatışmada öldürülen Rıza Güven (26), 10 Temmuz'da Adıyaman'da toprağa verilmiş, Güven'in cenazesinin taşındığı Adıyaman Belediyesine ait cenaze aracına terör örgütü pankartı asılmış, Adıyaman Valiliği olayla ilgili soruşturma açılması talimatı vermişti. Başlatılan soruşturma kapsamında 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiş, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, İ.L, E.A, N.Y, E.Y, A.A ve H.A. gözaltına alınmış, yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkıdan bozma tabanca, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital depolama aygıtları ele geçirilmişti.