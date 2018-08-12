Adıyaman'da otomobiller çarpıştı: 8 yaralı

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN\'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 8 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Adıyaman- Kahta yolunun 10\'uncu kilometresinde meydana geldi. Emrah Demiral yönetimindeki 02 DG 183 plakalı otomobil ile Nöyfel Özden\'in kullandığı 02 AP 168 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ve otomobillerde bulunan Hanım Demiral ile Sakine, Sevcan, Hakan, Mehmet ve Seher Özden yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.