T24 LogoT24 Logo
Gündem

Adıyaman'da otomobil devrildi: 5 yaralı

Mahir ALAN/ADIYAMAN (DHA)- ADIYAMAN'da, kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

03 Eylül 2017 14:47

Mahir ALAN/ADIYAMAN (DHA)- ADIYAMAN\'da, kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Kaza, bu sabah Adıyaman- Şanlıurfa karayolunun 15\'inci kilometresinde meydana geldi. 27 yaşındaki Erdinç Yavaş yönetimindeki 34 RE 7281 plakalı otomobilin kontrolünü yitirince araç şarampole devrildi. Kazada sürücü Erdinç Yavaş ile otomobilde bulunan Gökhan Sağlık (26), Remzi Sağlık (26), Ömer Sağlık (24) ve Hacı Yavaş (56) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mahir ALANADIYAMAN DHA ADIYAMANKazaAdıyamanErdinç YavaşREGökhan SağlıkRemzi SağlıkSağlıkHacı YavaşYaralılarEğitimAraştırma HastanesiAcilFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24