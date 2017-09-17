Adıyaman'da otogarda şüpheli çanta paniği

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN’da, Şehirlerarası Otobüs Terminali\'nde, peronda bırakılan çanta, bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatıldı. Çantadan havlu ve traş malzemeleri çıktı.

Adıyaman- Kahta karayolu üzerinde bulunan Şehirlerarası Otobüs Terminali\'ndeki bir peronda akşam saatlerinde çanta görenler, içerisinde bomba olabileceği şüphesiyle polise haber verdi. İhbarla gelen polis, yolcuları uzaklaştırıp bölgeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Polislerin bilgi vermesiyle gelen bomba imha uzmanı, çantaya fünye yerleştirip kontrollü şekilde patlattı. Gürültüyle patlayan çantada havlu ve traş malzemeleri çıkarken, çevredekiler rahat nefes aldı.

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