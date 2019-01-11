Adıyaman'da öğrenciler taşıma karla eğlendi

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da, bir öğrenci velisi çocuğu ve arkadaşlarının karla eğlenme isteklerini ilginç bir yöntemle gerçeğe dönüştürdü. Belediye Fen İşleri Müdürü olan öğrenci velisi Sıddık Aydık, kamyonetle kentin zirvesinden topladığı karı okul bahçesine getirerek öğrencilerin kar topu oynamasını sağladı.

Adıyaman\'ın ilçelerinde bir haftadır devam eden kar yağışı sonrası kent merkezindeki çocuklar kar topu oynayamadıkları için şikayet etmeye başladı. Kar topu oynayamadığı için üzülen Cumhuriyet İlkokulu birinci sınıf öğrencilerinden Muhammed Yusuf Aydık, öğretmenlerine bu üzüntüsünü anlattı. Diğer öğrencilerin de benzer talebi üzerine okul idaresi öğrencilerden Muhammed Yusuf\'un babası olan Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürü Sıddık Aydık ile temasa geçti. Okul idaresinin belediyeden de talebi üzerine Sıddık Aydık, kamyonetle kentin yüksek kesimlerinde toplanılan karı, okul bahçesine getirdi. Okul bahçesine getirilen kar ile mutlu olan öğrenciler birbirleriyle kar topu oynayarak eğlendi.

Yapılan etkinliğin öğrencileri mutlu ettiğini belirten Sıddık Aydık ve belediyeye teşekkür eden Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Ebubekir Durmaz, \"Öğrencilerimizin bir hayalinin gerçeğe dönüştüğünü görmek hem oları hem bizi mutlu etti\" dedi.

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