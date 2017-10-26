Adıyaman'da motosiklet hırsızlığına 2 tutuklama

Mahir ALAN/ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN\'da, park halindeki motosikleti çalmaya çalışırken polisin suçüstü yakaladığı 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Yunus Emre Mahallesi\'nde meydana geldi. Sokakta park halindeki motosikleti çalmaya çalışan A.Ç. ve F.K., polisler tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin, gün saatlerinde de Malazgirt Mahallesi\'nde elektrikli bisiklet çaldıkları belirlendi. İfadeleriyle polisin bulduğu elektrikli bisiklet sahibine teslim edilirken, şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü.

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