Adıyaman'da kuduz karantinası

Adıyaman'daki Bozhöyük Köyü'nde 19 yaşındaki Elif Karataş'ı ısıran köpekten alınan numunelerde kuduz virüsüne rastlanması sonucunda, köyde 6 ay süreyle karantine uygulaması başlatıldı. Genç kadının hastanedeki tedavisinin sürdüğü açıklandı.

19 yaşındaki Elif Karataş, dün bir köpek tarafından ısırıldı. Köpeğin ısırmasının ardından yakınları tarafından hastaneye götürülen genç kadının tedavisine başlanırken, Karataş'ı ısıran köpek ise vatandaşlar tarafından itlaf edildi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü personelleri tarafından alınan numunelerin incelemesinde itlaf edilen köpeğin kuduz olduğu belirlendi. Bunun üzerine köyde 6 ay süreyle karantina uygulaması başlatıldı.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Adil Alan, bir kişinin ısırıldığı bilgisi üzerine köye giden ekiplerin itlaf edilen köpekten numune aldığını ve yapılan incelemede köpeğin kuduz olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Bunun üzerine ekiplerin Bozhöyük ile çevresindeki köylerdeki kedi ve köpekleri aşılandığını anlatan Alan, "Köpekle temas halindeki iki horoz ve iki köpek ile kuduz köpeğin ısırdığı inek itlaf edildi. Civar köylerde kuduz ile ilgili okullarda ve vatandaşlara eğitimler verdik. Bozhöyük köyünde 6 ay boyunca karantina uygulaması yapılacak. Bundan dolayı da 6 ay boyunca bu köyümüze hayvan giriş çıkışına müsaade etmeyeceğiz" dedi. Bu arada köpeğin ısırdığı Elif Karataş'ın hastanede gözetim altında tutulduğu ve düzenli aşılandığı kaydedildi.