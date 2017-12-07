Adıyaman'da 'Kudüs Protestosu'

Mahir ALAN/ADIYAMAN (DHA)- ADIYAMAN\'da Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasına tepki gösterip, ABD ve İsrail\'i protesto etti.

Öğle saatlerinde Demokrasi Parkı önünde toplanan Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, ellerinde Filistin bayrakları ve çeşitli dövizlerle ABD Başkanı Donald Trump\'un, Tel Aviv\'de yer alan ABD\'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs\'e taşıyacaklarını açıklaması ve Kudüs\'ü İsrail Devleti\'nin başkenti olarak tanıma kararını, basın açıklamasıyla protesto etti. Grup adına açıklama yapan Memur-Sen İl Temsilcisi Ali Deniz, insanlık tarihinin en kanlı, en şedit dönemlerinin yaşandığı ifade ederek, şunları söyledi:

\"Şiddeti daha da derinleştirerek kanlı iktidarlarını sürdürmek isteyen bir zihniyet, Kudüs üzerinden yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Bunu gören, tarihsel gerekçelerini bilen ve dünyanın bu devrine itiraz eden vicdan sahiplerinin sesi olarak bizler, ihtarda bulunmak üzere burada toplandık. Kudüs’ü işgal eden Siyonist İsrail’e, İsrail’e destek veren ABD’ye ve bütün bunlara sessiz kalanlar ile birlikte tüm insanlığa dönük bu ihtarımızın nedeni de, hedefi de bellidir. Kudüs insanlığın ortak mirası ve \'Özgürlük Kudüs’ün hakkı\' iradesini yansıtmak için buradayız.\"

Yapılan açıklama ardından toplan grup dua ederek ayrıldı.



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