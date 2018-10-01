T24 LogoT24 Logo
Gündem

Adıyaman'da kazada ölen anne- kız toprağa verildi

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA) - ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren Leyla Atalay (34), Adıyaman'da, üvey kızı Elif Beyza Atalay (11) ise Gaziantep'in İslahiye ilçesinde toprağa verildi

01 Ekim 2018 17:50

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA) - ADIYAMAN\'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren Leyla Atalay (34), Adıyaman\'da, üvey kızı Elif Beyza Atalay (11) ise Gaziantep\'in İslahiye ilçesinde toprağa verildi.
Gölbaşı\'nın Haydarlı köyü yakınlarında dün öğle saatlerinde Mustafa Atalay yönetimindeki 46 PD 027 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Leyla Atalay olay yerinde, üvey kızı Elif Beyza ise kaldırıldığı hastanede ölürken, sürücü Mustafa ile oğlu Burak Can ise tedavi altına alındı.
Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Leyla Atalay yakınları tarafından memleketi Gölbaşı\'nın Haydarlı köyünde toprağa verilirken, Elif Beyza için öğle saatlerinde İslahiye\'de cenaze töreni düzenlendi. Akrabalarının kıldığı cenaze namazının ardından Elif Beyza, İslahiye Asri Mezarlığı\'na gözyaşları arasında defnedildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KadirGaziantep DHAGölbaşıLeyla AtalayAdıyamanElif Beyza AtalayGaziantepGölbaşı HaydarlıMustafa AtalayPDKazadaElif BeyzaMustafaBurak CanAkrabalarınınAsri MezarlığıFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24