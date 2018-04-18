Adıyaman'da kaçak sigaraya 3 gözaltı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da polis tarafından aranan 2 otomobil ile 1 evde yapılan aramada toplam 5 bin 770 paket kaçak sigara ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesi amacıyla kent girişlerinde kontrol noktası oluşturup denetim yaptı. Ekipler plakası açıklanmayan 2 otomobil ile bir evde yaptıkları aramada gümrük kaçağı toplam 5 bin 770 paket sigara ele geçirdi. Kaçak sigaralara imha edilmek üzere el konulurken, Y.P., Z.C. ve F.Ö. gözaltına alındı.



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