Adıyaman'da IŞİD'e polis operasyonu

Adıyaman'da polis tarafından çok sayıda adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda 6 kişi göz altına alındı.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre Adıyaman'daki Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ve Özel Harekat polisleri tarafından Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda adrese sabahın erken saatlerinde eş zamanlı baskın yapıldı.

Evlerinde arama yapılan 6 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin sorgulanmasına başlandı.

Aralık ayında da IŞİD örgütüne yönelik olarak İstanbul'da düzenlenen operasyonda 31 kişi gözaltına alınmıştı.

Operasyon kapsamında 41 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor.

Adreslerinde bulunamayan 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturmaya dayanıyor.