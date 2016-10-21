Adıyaman'da inşaat iskelesi çöktü; bir Suriyeli işçi yaşamını yitirdi

Adıyaman'da 7 katlı inşaatın dış cephesine kurulu demir iskelenin 6'ncı kattan zemine çökmesi sonucu Suriyeli İşçi Yasir Seyfettin hayatını kaybetti.

DHA'da yer alan habere göre, Yasir Seyfettin'in üzerinde sıva yaptığı 7 katlı inşaatın dış cephesine kurulan demir iskele, 6'ncı kattan zemine devrildi. İskeleyle birlikte zemine düşen Yasir Seyfettin ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri yaralı işçiyi, ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.

Acil serviste tedaviye alınan Yasir Seyfettin, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Suriyeli işçinin cesedi otopsi için morga konuldu.