T24 LogoT24 Logo
Gündem

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, iki otomobilin çarpıştığı kazada, 8 kişi yaralandı

03 Şubat 2018 18:26

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da, iki otomobilin çarpıştığı kazada, 8 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Petrol Caddesi\'nde meydana geldi. Uğur Işık yönetimindeki 31 E 3225 plakalı otomobil ile Rıza Önek yönetimindeki 02 BD 049 plakalı otomobil, çarpıştı. Kazada, sürücüler Işık ve Önek ile her iki araçta bulunan Emine Işık, Ramazan Talha Işık, Sultan Önek, Elif Korkmaz, Burak Korkmaz ve Selvi Önek yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kaza nedeniyle araçlardaki yakıt kaçağına itfaiye ekipleri müdahale etti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mahir ALANADIYAMAN DHA ADIYAMANKazaPetrol CaddesiIşıkRızaBDKazadaEmine Işık Ramazan Talha Işık SultanElif Korkmaz Burak KorkmazSelviYaralılarAdıyamanEğitimAraştırma HastanesiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24