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ADIYAMAN'DA İKİ AİLENİN KAVGASI: 14 YARALI ADIYAMAN (A.A)

22 Eylül 2010 20:34

-ADIYAMAN'DA İKİ AİLENİN KAVGASI: 14 YARALI ADIYAMAN (A.A) - 22.09.2010 - Adıyaman'da iki aile arasında çıkan ve taş, sopa, bıçak ile silah kullanılan kavgada, 14 kişi yaralandı. Özbilgin ve Gülter aileleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada taş, sopa, bıçak ve silah kullanıldı.  Kavgayı ayırmakta güçlük çeken polis ekipleri, kalabalığı biber gazı kullanarak dağıtmaya çalıştı. Ancak biber gazıyla müdahale yeterli olmayınca polis havaya ateş açmak zorunda kaldı. Kavgada her iki taraftan toplam 14 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Devlet Hastanesi ve 82. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri yapılan bu kişiler daha sonra gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.  Polis, olayda kullanılan sopa, kesici alet ve silaha el koydu. Olayla ilgili gerginlik sürerken, başlatılan soruşturma devam ediyor.

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