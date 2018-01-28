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Adıyaman'da 'huzur' operasyonu

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da 254 polisin katıldığı, kent ve ilçe genelinde 'Yaman 2' huzur operasyonu düzenlendi

28 Ocak 2018 03:15

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da 254 polisin katıldığı, kent ve ilçe genelinde \'Yaman 2\' huzur operasyonu düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından merkez ve ilçelerde kafe ile eğlence merkezleri gibi umuma açık yerlerde akşam saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde; Özel Harekat, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerinde görevli 254 polisin katılımıyla huzur operasyonu yapıldı. Operasyonda oluşturulan kontrol noktalarında şüpheli kişi ve araçlar aranırken, kafe, bar ve lokantalarda bulunanların üst araması ve kimlik kontrolü yapıldı. Araç sürücüleri ise alkol kontrolünden geçirildi. Yapılan uygulamalarda haklarında arama kararı olanlar gözaltına alınırken birçok araçta bıçak, tüfek, tabanca ve sopa bulundu.

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