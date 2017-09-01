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Adıyaman'da hırsızlık operasyonu

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN'da, bir eve hırsızlık için girmeye çalışan 2 şüphelilerden biri, polis tarafından yakalandı

01 Eylül 2017 04:30

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN\'da, bir eve hırsızlık için girmeye çalışan 2 şüphelilerden biri, polis tarafından yakalandı.
Olay, gece saatlerinde Eskisaray Mahallesi\'nde meydana geldi. İki kişinin bir eve hırsızlık amacıyla girmeye çalıştığını gören mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. İhbarla kısa sürede olay yerine gelen polis, iki şüpheliden E.K.\'yı yakaladı, diğeri ise kaçtı. Gözaltına alınan E.K., hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülürken, kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlatıldı.

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