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Adıyaman'da hakkında yakalama kararı çıkarılan FETÖ üyesi Adana'da yakalandı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN'da silahlı terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan, örgütün askeri öğrenci genel mesul sorumlusu M

18 Aralık 2018 21:05

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN\'da silahlı terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan, örgütün askeri öğrenci genel mesul sorumlusu M.B.G., Adana\'da gaybubet evinde yakalanarak Adıyaman\'a getirildi.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen silahlı terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında 2 yıl önce yakalama kararı alınan \'Bilal\' kod adlı M.B.G., Adana\'da polisin düzenlediği operasyonla örgütün gaybubet evinde yakalandı. Örgütün askeri öğrenci genel mesul sorumlusu olduğu öğrenilen M.B.G., sorgulanmak üzere Adıyaman Emniyet Müdürlüğü\'ne getirildi.

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