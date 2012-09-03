T24 LogoT24 Logo
Gündem

Adıyaman'da BDP binasına saldırı

Adıyaman'da bir grup BDP binasına girerek, Türk Bayrağı asmak istedi

03 Eylül 2012 23:12

Adıyaman'da Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki PKK saldırısını protesto eden bir grup, BDP il binasına girmek istedi.

Saldırıda şehit olan Piyade Er Serdar Küpeli'nin evinin önünde toplanan bir grup, ellerinde taşıdıkları Türk bayraklarıyla Gölbaşı Caddesi'nde yürüyüşe geçti. “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganı atarak caddede yürüyen grup, bir süre sonra aynı cadde üzerinde bulunan BDP binasına girerek, Türk Bayrağı asmak istedi. 
 
Binaya girmelerine izin vermeyen emniyet ekipleri ile grup arasında tartışma yaşandı. Çevik Kuvvet ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı eylemde, bu esnada çevredeki bir iş yerinden zafer işareti yapıldığı iddiası da gerginliğe neden oldu. Söz konusu iş yerine girmek isteyen grubu polis engelledi. Sloganlar eşliğinde protesto eylemini sürdüren grup, daha sonra olaysız dağıldı. 
 

ETİKETLER

adıyamanbdpbinapkkşırnakbeytüşşebap

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24