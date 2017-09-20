Adıyaman'da FETÖ soruşturmasında 6 tutuklama

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN\'da, terör örgütü FETÖ/PDY\'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan ve sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 6\'sı tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında örgütün gizli haberleşme programı \'ByLock\' kullandığı tespit edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından şüphelilerden biri tutuksuz yargılanmak üzere salıverilirken, 11 şüpheli ise nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden 5\'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6\'sı ise tutuklanarak cezaevine konuldu.