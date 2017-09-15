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Adıyaman'da FETÖ soruşturmasında 10 tutuklama

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN merkezli, 7 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 32 kişiden 10'u tutuklandı

15 Eylül 2017 16:00

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN merkezli, 7 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 32 kişiden 10\'u tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında örgütün gizli haberleşme programı \'ByLock\' kullandığı tespit edilen kişilere yönelik geçen perşembe günü, Adıyaman, Ankara, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Hatay, Gaziantep ve Nevşehir\'de 40 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında meslekten ihraç edilen polislerin de bulunduğu 32 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve emniyette sorgulaması tamamlanan 13 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3\'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 10 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sorgulaması süren 19 şüphelinin ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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