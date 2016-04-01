Adıyaman'da esnaftan haraç isteyen grup polis merkezine de silahla saldırdı

Adıyaman'da, iş yeri sahiplerinden haraç isteyen grup ile esnaflar arasında gündüz saatlerinde meydana gelen olaylarda 8 kişinin yaralanırken 10 kişi de gözaltına alındı. Esnaf ile haraççı grup arasındaki olaylar gece de sürdü. Esnafla kavga eden grup dün gece de Adıyaman'daki bir polis merkezine silahlarla saldırdı.

NTV'nin haberine göre, Adıyaman'da Fatih Mahallesi Fatih Camii yakınlarında esnaflardan haraç isteyen şahıslar ile esnaflar arasında gündüz saatlerinde silahlı, sopalı, bıçaklı ve taşlı kavga yaşandı. Yaşanan kavgada 8 kişi yaralanmış 10 kişi ise gözaltına alınmıştı. Polis ekipleri gece saatlerine kadar olay yerinde nöbet beklerken esnaftan haraç istedikleri iddia edilen kalabalık bir grup Fatih Mahallesinde bulunan polis merkezine tabanca, pompalı av tüfeği ve taşlarla saldırdı.

Polis telsizlerinden "saldırıya uğradık" anonsları gelmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri saldırının yapıldığı polis merkezine gelirken saldırıyı gerçekleştiren grup silahlarıyla beraber gecenin karanlığında kayıplara karıştı.

Mahalleli de, ellerine aldıkları, sopa, kürek, taş ve kesici aletlerle sokağa dökülerek polis merkezine saldırıyı gerçekleştiren ve esnaftan haraç isteyen grubu yakalamak istedi.

Olay yerine gelen Adıyaman İl Emniyet Müdürü Fikret Salmaner, mahalle halkını uzun süre sakinleştirmeye çalıştı. Zaman zaman gergin anların yaşandığı sakinleştirme çalışmaları sonrasında mahalle halkı evlerine geri döndü.

Mahalle halkı esnaftan haraç isteyen ve polis merkezine saldıran gurubun Adıyaman’dan atılmasını, atılmaması halinde şahısların ikametlerine baskın yapacaklarını olayın hiçbir şekilde bitmeyeceklerini vurguladılar.