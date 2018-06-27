Adıyaman'da eğitim uçağı düştü, pilot öldü (4)

REKTÖR GÜR\'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Besni\'de eğitim uçağının düşmesiyle yaşamını yitiren öğrenci pilota rahmet diledi. Rektör Gür, yaptığı yazılı açıklamada, yalnız uçan pilotla irtibatın kesilmesinin ardından uçağın enkazına ve pilotun cansız bedenine ulaşıldığını belirterek, \"27.06.2018 Çarşamba günü yerel saatle 07.00\'da eğitim maksadıyla havalanan TC-GUB tescil kodlu uçağımız ile saat 08.00 civarında temas kesilmiş olup uçağın enkazına Besni merkezde ulaşılmıştır. Yalnız uçuş görevini icra eden öğrenci pilot Mehmet Önal’ın naşına Jandarma ekipleri tarafından ulaşıldığı bildirilmiştir. Kazada yaşamını yitiren kursiyer pilota Allah\'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum\" dedi.