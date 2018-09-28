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Adıyaman'da eczaneyi soyan uyuşturucu bağımlıları tutuklandı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, girdikleri eczaneden para ve sakinleştirici ilaç çalan uyuşturucu bağımlısı 2 kişi, güvenlik kamerasından kimliğini saptayan polis tarafından yakalandı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

28 Eylül 2018 15:59

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da, girdikleri eczaneden para ve sakinleştirici ilaç çalan uyuşturucu bağımlısı 2 kişi, güvenlik kamerasından kimliğini saptayan polis tarafından yakalandı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Yunus Emre Mahallesi\'nde uyuşturucu bağımlısı M.Ç. ve H.K., kapalı olan eczaneye dün gece geç saatlerde kapısını zorlayarak girdi. İçeriden sakileştirici ilaç ve kasada bulunan 1500 lira parayı alan şüpheliler kaçtı. Daha sonra kentte 2 ayrı işyerinin camını kırdığı belirlenen şüpheliler, ihbar üzerine inceleme başlatan polislerin güvenlik kamerasından kimliklerini belirlemesi üzerine yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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