Adıyaman'da Dolunay Partisi yönetimi AKP'ye katıldı

Adıyaman'da Dolunay Partisi yönetimi, toplu olarak istifa edip AKP'ye katıldı.

Dolunay Partisi Adıyaman İl Başkanı Şükrü Han ve yönetimi, Kadın Kolları Başkanı Bahar Alyüz, Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Bardakçı ve Kahta İlçe Başkanı Murat Gökalp partilerinden istifa ederek toplu halde AKP'ye katıldı. Şükrü Han, AKP'ye geçmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

AKP İlçe Başkanı Engin Akel de "Yeni bir dünya düzenin kurulmaya çalışıldığı bu süreçte, insanlığın en fazla adalet ve barışa ihtiyaç duyduğu bu dönemde, daha güzel bir dünya için mücadele veren dünya liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıktıkları, onun yanında yer aldıkları için, istikrar ve yeniden diriliş için biz de 'Ak Parti safında yer alacağız' diyen kardeşlerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Dolunay Partisi

Dolunay Partisinin kurucusu Serdar Okuyucu, AKP'nin kuruluşunda yer almıştı. Okuyucu, 2009 yılında partiden ayrılarak HAS Parti Mudanya İlçe Başkanı oldu. Ancak HAS Parti’nin AKP'ye katılma kararı almasının ardından Okuyucu, Mudanya’da bir çiftlikte çobanlık yapmaya başladı. 2 yıl boyunca 200 koyuna çobanlık yapan Okuyucu, bir akşam koyunları otlattığı sırada dolunaydan etkilenerek parti kurmaya karar verdi. Okuyucu kurduğu partinin adını 'Dolunay' koydu. 2015 yılında resmi olarak kurulan Dolunay Partisi 60 ilde teşkilatlandı.