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Adıyaman'da DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da polis tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, gözaltına alınan 3 kişiden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

20 Nisan 2018 22:15

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da polis tarafından terör örgütü DEAŞ\'a yönelik çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, gözaltına alınan 3 kişiden 1\'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, özel harekât polisleri eşliğinde terör örgütü DEAŞ\'a yönelik 4 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda M.T., H.T. ve  S. T. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T. tutuklanırken, H.T. ve S.T. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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