Adıyaman'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ\'a yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube ekipleri, sabah saatlerinde özel harekat polislerinin de katılımıyla terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu saptanan R.A., M.K. ve H.Ç. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Eylem hazırlığında oldukları belirlenen şüphelilerin evlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda R.A., M.K. ve H.Ç., evlerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet\'e götürüldü.