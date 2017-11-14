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Adıyaman'da ateşli elektrik protestosu

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN'da, 3 gündür elektrikleri kesilen mahalleli yolu trafiğe kapatarak protesto ettiler

14 Kasım 2017 02:32

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN\'da, 3 gündür elektrikleri kesilen mahalleli yolu trafiğe kapatarak protesto ettiler.
Turgut Reis Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi\'nde 3 gündür elektriklerinin sık sık kesildiğini ileri süren yaklaşık 200 kişilik kalabalık, yolu yanlarında getirdikleri lastikleri yakarak yaya ve araç trafiğine kapattı. Mahallede sık sık yaşanan kesinti nedeniyle elektrikli cihazların kullanılamaz hale geldiği iddiasında bulunan kalabalık, sorunun defalarca ilgililere bildirilmesine rağmen giderilmedigini ifade ettiler.
Mahalle muhtarı Abdulkadir Geylani Taş, \"Mahalledeki trafo eski ve bu yükü kaldırmıyor. Elektrik kesintisinden bıktık. Yaşadığımız bu durum artık dayanılmaz hal aldı. Biran önce bu sorunun çözülerek mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz\" dedi.
Kapanan yoldaki sürücülerin ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri ateşe verilen lastikleri söndürdü, kalabalık ise polisin uyarısıyla dağıldı.

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