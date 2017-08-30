T24 LogoT24 Logo
Gündem

Adıyaman'da askeri aracın geçişi sırasında patlama (2) (Yeniden)

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, askeri aracın geçişi sırasında terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından menfeze tuzaklanan el yapımı patlayıcı uzaktan kumandayla infilak ettirildi

30 Ağustos 2017 22:08

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da, askeri aracın geçişi sırasında terör örgütü PKK\'lı teröristler tarafından menfeze tuzaklanan el yapımı patlayıcı uzaktan kumandayla infilak ettirildi. Yolda çukur açılmasına neden olan patlamada yaralanan olmazken, bölgede operasyon başlatıldı.
Olay, saat: 17.30 sıralarında Adıyaman- Çelikhan karayolunun 12\'nci kilometresindeki Kuyucak yol ayrımında meydana geldi. Terör örgütü PKK\'lılarca menfeze tuzaklanan el yapımı patlayıcı, askeri aracın geçişi sırasında uzaktan kumandayla infilak ettirildi. Patlama sırasında askeri araç sürücüsünün ani manevrasıyla yaralanan olmadı. Bir bölümünde çukur oluşan yol, güvenlik görevlileri tarafından ulaşıma kapatılırken, ihbar üzerine sevk edilen takviye güvenlik görevlileri tarafından teröristlerin yakalanması için kapsamlı operasyon başlatıldı. İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy da bölgede inceleme yaptı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mahir ALANADIYAMAN DHA ADIYAMANPKKYoldaOlayAdıyamanKuyucakTerörPatlamaBirJandarma Komutanı Albay Ercan AtasoyFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Peker'den Dr. Öz ve Karatay'a tepki: Bu ne cürettir...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24