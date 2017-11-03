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Adıyaman'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN'da, ambulansla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı

03 Kasım 2017 03:31

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN\'da, ambulansla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Siteler Mahallesi\'nde meydana geldi. Fahri Baydar yönetimindeki 02 FF 806 plakalı ambulans ile Müslüm Çınar yönetimindeki 02 AE 218 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler Fahri Baydar ve Müslüm Çınar ile ambulansta bulunan sağlık görevlileri Tuba Gönder ve Hatice Kaymak, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

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