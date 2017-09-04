Adıyaman'da akraba ailelerin kavgasına 8 gözaltı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN\'da, akraba aileler arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı.

Kavga, öğle saatlerinde Yeni Mahalle\'de meydana geldi. Birbirine akraba olan Nergiz ve Bilgiç aileleri arasında bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma 2 ailenin yakınlarının da katılımıyla kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tekme tokat birbirine giren kalabalığa engel olamayan mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis tarafından sonlandırılan kavgada hafif yaralanan Abdullah Nergiz, çağırılan ambulansla hastaneye götürüldü. Mahallede önlem alan polis ise kavgaya karıştığını saptadığı iki aileye mensup 8 kişiyi gözaltına alarak, sorgulamak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne götürdü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



FOTOĞRAFLI