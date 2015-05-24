Adıyaman’da AKP minibüsüne ateş açıldı

Adıyaman'da seçim çalışması yapan AKP'ye ait seçim minibüsüne bir otomobilden tabancayla 3 el ateş açıldı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Akşam saatlerinde yaşanan olay, İmamağa Mahallesi’nde meydana geldi. Fırat Caddesi’nde ilerleyen Fehmi Durmaz yönetimindeki 02 HF 485 plakalı araca, iddiaya göre 07 HHJ 98 plakalı otomobilden tabancayla 3 el ateş açıldı. Minibüsün isabet almadığı olayda şans eseri yaralanan olmazken, şüpheliler otomobille kaçarak izlerini kaybettirdi.



Olay yerine gelen polisler, bölgede yaptığı çalışmada delil aradı. Polisler, söz konusu otomobili kısa süre sonra Karapınar Mahallesi’nde durdurarak içerisinde bulunan ve kimlikleri açıklanmayan 2 kişiyi gözaltına aldı.



Olayı duyan AKP Adıyaman İl Başkanı Seyfettin Bilen ile Emniyet Müdürü Fikret Salmaner de olay yerine gelerek bilgi aldı. Olayın siyasi olmamasını temenni ettiklerini belirten Bilen, "Polis arkadaşlar gerekli incelemeleri yaptıktan sonra biz de anlayacağız. Ama bildiğimiz kadarı ile ki ilk izlenim, siyasi olmadığı. Biz de siyasi olmamasını temenni ediyoruz. Aracımız geçerken üç el ateş edilmiş onun dışında bizde daha anlamaya çalışıyoruz. Talihsiz bir gelişme. Adıyaman’a o tür şeyler yakışmaz. Bu siyaset sürecinde talihsiz bir vaka anlamaya çalışıyoruz" dedi.