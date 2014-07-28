Adıyaman'da aile kavgası; 1 ölü, 11 yaralı

Adıyaman'da, bayramın ilk günü akraba iki aile arasında kız kaçırma meselesinden çıkan tartışma, tabanca, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda, birçok ünlü sanatçının orkestrasında görev alan ’Gavur Hacı’ lakaplı keman sanatçısı Hacı Çiçek öldü, 11 kişi yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgayı güçlükle sonlandıran polis 20 kişiyi gözaltına aldı.

DHA'dan Mahir Alan'ın haberine göre, Varlık Mahallesi 1505’inci Sokak’ta bugün öğlen saatlerinde meydana gelen olayda, aynı sokakta komşu olan birbirine akraba ancak kız kaçırma meselesinden dolayı aralarında husumet olan Çiçek ve Polat aileleri arasında aynı gerekçeyle tartışma çıktı.



İki ailenin telefonla çağırdığı yakınlarının da katılmasıyla büyüyen tartışma, kısa sürede tabanca, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Polis biber gazı ile müdahale etti

Mahalle sakinlerinin engel olamadığı kavgaya ihbar üzerine gelen polis ekipleri müdahale etti. Ancak, polislerin yetersiz kalması üzerine olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ekibi takviye olarak gönderildi.



Polislerin uyarısına rağmen kavgayı sonlandırmayan gruba, biber gazı ve copla müdahale edildi. Müdahalenin ardından taraflar ayrılırken, polis 2 ailenin yan yana olan evlerinin arasına adeta duvar örerek yeni bir kavga çıkmasını engelledi.

Kemancı Gavur Hacı hayatını kaybetti

Kavgada tabancayla vurulan, bıçak, taş ve sopa darbelerine maruz kalarak yaralanan Çiçek ve Polat ailelerine mensup 12 kişi olay yerine gelen ambulans ve özel araçlarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü.



Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan, İbrahim Tatlıses başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının orkestrasında da görev alan yerel keman sanatçısı olan ’Gavur Hacı’ lakaplı Hacı Çiçek, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yaşamını yitiren Çiçek’in cesedi otopsi için Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu. Kavgada yaralanan Mehmet Çiçek, Mehmet Polat, Abuzer Polat, Zeynal Polat ve İbrahim Polat ile ismi öğrenilemeyen 11 kişinin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

20 kişi gözaltında

Olay yerinde yaptığı incelemede kavga sırasında kullanıldığı gerekçesiyle tabanca, bıçak ve sopalara el koyan polis, kavgaya karıştığı saptanan 2 aileye mensup 20 kişiyi ise gözaltına aldı.



Öte yandan polis ekipleri, yeni bir kavga yaşanmaması için olayın meydana geldiği sokak ile yaralıların tedavi gördüğü hastanelerde yoğun önlem aldı.